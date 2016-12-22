На «России 24» показали первый полет истребителя Т-50 с новым двигателем

Телеканал «Россия 24» показал видео первого полета российского истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57) с новым двигателем, который состоялся 5 декабря.
По данным телеканала, полет состоялся в подмосковном городе Жуковском. За штурвалом истребителя находился шеф-пилот конструкторского бюро «Сухой», Герой России Сергей Богдан.
Ранее в Минпромторге сообщали РБК о том, что первый полет прошел штатно, его длительность составила 17 минут. Испытания проводились в Летно-исследовательском институте имени Громова.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, первый полет Т-50 стал «большим рывком для российского самолетостроения, специалисты которого показали, что способны создавать высокоинтеллектуальные передовые системы». «У нового самолета уникальный планер, инновационная цифровая начинка и новейшие двигатели», - подчеркнул Мантуров.
Замглавы Воздушно-космических сил (ВКС) России Андрей Юдин в марте 2017 года сообщал, что первая партия Т-50 для военных будет состоять из шести истребителей.
Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в апреле заявлял, что Т-50 будет дешевле своего основного конкурента – американского истребителя пятого поколения F-22. Согласно отчету Военно-воздушного министерства США, стоимость одного F-22 составляет $143 млн.В мае генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков сообщал, что корпорация «практически создала» штатный двигатель для Т-50. В июне новый российский истребитель прошел первый этап летных испытаний.