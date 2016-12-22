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Истребитель Т-50 выполнил первый полет с новым двигателем
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Истребитель Т-50 выполнил первый полет с новым двигателем
Технологии и медиа, 21:04
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Истребитель Т-50 выполнил первый полет с новым двигателем

Российский истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57) с новым двигателем совершил первый полет, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в РБК.

«5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М.Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа», — указано в сообщении.

Продолжительность полета составила 17 минут, полет прошел штатно, отметили в министерстве.​

Истребитель Т-50 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В марте замглавы ВКС Андрей Юдин заявлял, что размер первой партии истребителей пятого поколения Т-50 для военных составит шесть машин. В апреле в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли о создании для Т-50 нового штатного двигателя. 20 июня сообщалось, что истребитель Т-50 завершил первый этап летных испытаний.

Главным конкурентом новой российской разработки является американский истребитель пятого поколения F-22. Как заявляли в ОАК, они намереваются сделать Т-50 дешевле американского аналога как в плане закупочной цены, так и в плане эксплуатационных расходов в течение жизненного цикла самолета. Сейчас стоимость одной единицы F-22 составляет $143 млн.

Теги: Минпромторг , Истребитель Т-50
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