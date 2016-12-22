СМИ узнали о гибели племянника экс-президента Йемена

Племянник бывшего президента Йемена Али Абдуллы Салеха — Тарек Мохаммед Абдулла Салех — убит хуситами. Об этом со ссылкой на заявление партии Салеха сообщает Reuters.

Салех-младший был военным.

4 декабря в столкновениях был убит сам Али Салех. Его сын Ахмед Салех, находящийся в изгнании, обратился к сторонникам отца с призывом отомстить и пообещал, что будет вести битву «до тех пор, пока последний хусит не будет выброшен из Йемена».

Салех был президентом Йемена до 2011 года. На посту его сменил Абд-Раббу Мансур Хади. В 2015 году Хади покинул Йемен, а после того, как избранное правительство страны поддержала Саудовская Аравия, приехал в Аден (временная столица страны).

Гражданская война в стране началась в 2014 году. Экс-президент Салех и хуситы выступили против альянса новых властей с США. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия и другие ближневосточные государства, которые поддержали правительство. В конце ноября 2016-го между Салехом и хуситами начался раскол. Повстанцы взяли дом политика штурмом и убили его.

В настоящее время северная часть Йемена и столица страны Сана находятся под контролем мятежников. Юг и временная столица Аден управляются правительством и коалицией. Центр и восток частично контролируются различными группировками, в том числе «Исламским государством» и «Аль-Каидой», которые признаны террористическими и запрещены в России.