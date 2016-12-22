Мятежники-хуситы взорвали дом бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане. Об этом сообщает Reuters.

Контролируемый хуситами местный телеканал заявил о гибели экс-президента. По информации агентства, в эфире был показан труп человека, похожего на Салеха. Партия, которую он возглавляет, опровергла эту информацию и заявила, что он лично руководит сторонниками. Al Arabiya также сообщает, что политик жив. При этом информации о том, где находится глава государства, нет.

«Аль-Джазира» со ссылкой на Минстерство внутренних дел, контролируемое хуситами, сообщает, что Салех мертв.

2 декабря телеканал Al Arabiya сообщил о многочисленных столкновениях на улицах йеменской столицы между сторонниками Салеха и повстанцами. В результате погибли 80 человек.

Ранее в тот же день Reuters сообщило, что Салех призвал сограждан к восстанию против хуситов и выступил за перемирие с международно признанным правительством Йемена, поддерживаемым коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Сторонники Салеха и повстанцы выступили против альянса правительства страны с США и за установление теократической монархии. В 2015 году Саудовская Аравия и коалиция ближневосточных и африканских арабских стран вступили в конфликт на стороне правительства. Северная часть страны и Сана находятся под контролем мятежников, юг и временная столица Аден управляются правительством и коалицией. Центр и восток частично контролируются различными группировками, в том числе запрещенными в России «Исламским государством» и «Аль-Каидой».