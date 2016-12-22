Сын убитого экс-президента Йемена призвал к мести

Сын экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха выступил c заявлением после убийства своего отца, передает Reuters. Ахмед Али Салех призвал отомстить движению хуситов за произошедшее.

Ахмед Салех обратился к сторонникам отца с призывом «отбить Йемен у иранских боевиков». «Я буду вести битву до тех пор, пока последний хусит не будет выброшен из Йемена... кровь моего отца будет похоронным звоном для Ирана», — заявил он.

Ахмед Салех находится в изгнании. До государственного переворота в Йемене он служил послом в ОАЭ, где и оказался под домашним арестом, после того как страна присоединилась к возглавляемой Саудовской Аравии коалиции, ведущей войну в Йемене.

Салех возглавлял страну до 2011 года, когда его сменил Абд-Раббу Мансур Хади. Хади сбежал из страны в 2015 году в связи с повстанцами хуситами, которых поддерживает Иран. После того как в конфликт в Йемене вмешалась Саудовская Аравия, Хади вернулся во временную столицу в Адене.

В начале декабря Салех призвал йеменцев к борьбе против хуситов, после чего в стране начались столкновения с его сторонниками. 4 декабря он был убит.