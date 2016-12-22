СМИ опубликовали видео освобождения Саакашвили из заблокированной машины

Телеканал «Громадьске» на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором из заблокированной машины протестующие освобождают бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Толпа извлекла задержанного [Михаила] Саакашвили из заблокированного авто», — говорится в сообщении.

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Видео: @HromadskeUA / Twitter

На кадрах виден автомобиль, который находится в окружении людей. Они смогли открыть двери машины, после чего из нее выбрался человек. Также на видеозаписи видно, как человек, который находится на крыше машины, достал из открытых дверей рюкзак.

Ранее 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в квартиру Михаила Саакашвили, которая расположена в доме на улице Костельная в Киеве. Сам политик забрался на крышу дома и пригрозил спрыгнуть с крыши, после чего его задержали.

Позже сторонники Саакашвили силой открыли дверь автомобиля СБУ и освободили его. ​По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, после освобождения экс-глава Одесской области со сторонниками направился к палаточному лагерю у Верховной рады Украины.

После освобождения политика прокуратура Киева возбудила дело по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если оно воспрепятствовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило). Дело передано Службе безопасности Украины (СБУ).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили заподозрили в получении денег от сторонников бывшего президента Виктора Януковича для совершения госпереворота.