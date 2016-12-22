Прокуратура возбудила дело после освобождения Саакашвили из машины СБУ

Прокуратура Киева возбудила дело после силового освобождения протестующими задержанного экс-губернатора Одесской области, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом «Украинской правде» заявили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если оно воспрепятствовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило). Дело передано Службе безопасности Украины (СБУ).

Утром 5 декабря оперативники СБУ пришли с обыском в квартиру Саакашвили на улице Костельная. Политик забрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть с крыши. Саакашвили был задержан.

Позднее сторонники Саакашвили силой открыли дверь микроавтобуса СБУ и освободили политика. ​Адвокат политика Руслан Чернолуцкий рассказал, что после освобождения Саакашвили вместе со сторонниками направился к палаточному лагерю у Верховной рады.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили заподозрили в получении денег от экс-президента Виктора Януковича с целью совершения госпереворота.