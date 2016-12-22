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Роскомнадзор прокомментировал прозвучавший в эфире «Радио Свобода» призыв
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Роскомнадзор прокомментировал прозвучавший в эфире «Радио Свобода» призыв
Общество, 21:13
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Роскомнадзор прокомментировал прозвучавший в эфире «Радио Свобода» призыв

Действие российского «Закона о СМИ» не распространяется на украинскую редакцию американского «Радио Свобода», в эфире которого один из участников программы призывал убивать русских людей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсам, где звучат призывы к экстремистской деятельности, служит требование генпрокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Ролик с записью эфира был опубликован на YouTube-канале «Радио Свобода», однако запись уже удалена с видеосервиса из-за «разжигания ненависти».

Госдума одобрила запрет на проход в здание американским СМИ-иноагентам
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и

Президент Владимир Путин 25 ноября подписал закон, по которому зарубежные СМИ могут быть признаны иноагентами. Госдума одобрила законопроект 12 ноября, а Совет Федерации — 22 ноября.

Захарова пообещала не лишать СМИ-иноагенты аккредитации в МИДе
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Западные СМИ могут быть признаны иноагентами, в том числе, из-за иностранного финансирования. Претендентами на получение статуса иноагента называли «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время» и другие средства массовой информации. 4 декабря Путин поручил Министерству юстиции вести реестр зарубежных СМИ-иноагентов.

Теги: Роскомнадзор , «Радио Свобода» , СМИ-иноагенты
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