В Йемене при взрыве у Министерства финансов погибли четыре человека.

Во временной «столице» международно признанного правительства Йемена портовом городе Аден в результате взрыва у Министерства финансов убиты четыре человека. Об этом сообщает канал Al Arabiya

Как передает агентство Reuters, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, припаркованная в квартале Хор Максар, где расположено ведомство. Очевидцы сообщают о погибших, однако точное их количество не называется.

Последний теракт в Йемене также произошел в городе Адена 5 ноября. В результате взрыва на одном из КПП близ Министерства госбезопасности погибли 15 и были ранены 20 человека. Атаку произвел террорист-смертник на автомобиле. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее, 11 ноября, коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией открыла для сообщения с внешним миром два аэропорта страны. До этого Йемен находился в полной блокаде. Она была установлена после того, как с территории страны 4 ноября была выпущена баллистическая ракета, сбитая в окрестностях саудовской столицы Эр-Рияда, Саудовская Аравия обвинила Иран в запуске ракеты с подконтрольных поддерживаемыми им повстанцами территорий. США присоединились к обвинениям Тегерана. Лига арабских государств 18 ноября выразила готовность принять сторону Эр-Рияда в его конфликте с Тегераном.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между правительственными войсками, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и повстанцами-хутияими, которым оказывает помощь Иран. Правительство контролирует южную часть страны и базируется во втором крупнейшем городе страны — Адене. Хутии контролируют столицу — Сану. В 2015 году на стороне правительства в войну напрямую вмешалась коалиция арабских стран во главе в Эр-Риядом. Кроме повстанцев, правительства и сил коалиции, в стране часть районов занята группировкой ИГ и Аль-Каедой» (запрещена в России».