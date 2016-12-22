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Экс-посол России в США приветствовал возобновление собеседований на визы
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Экс-посол России в США приветствовал возобновление собеседований на визы
Политика, 16:53
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Экс-посол России в США приветствовал возобновление собеседований на визы

Возобновление собеседований на неиммиграционные визы в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря свидетельствует о «наличии политической воли» Вашингтона к переменам в отношении россиян. Об этом заявил бывший посол России в США, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк, сообщает «РИА Новости».

«Нам и ранее было очевидно, что выдача российским гражданам виз — это вопрос не технических возможностей, о чем говорила американская сторона, а проявления соответствующей политической воли. То, что она появилась, говорит об изменении политики США в отношении россиян и осознании необходимости полноценной работы посольства», — заявил Кисляк.

По его словам, консульства других стран в Москве выдают россиянам «не меньше, а то и больше виз», чем в американских дипломатических ведомствах. Кисляк подчеркнул, что в других иностранных представительствах работает меньше сотрудников, чем в генконсульстве США в Москве.

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Посольство США в России 4 декабря объявило, что с 11 декабря в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке вновь начнутся собеседования с россиянами, которые желают получить неиммиграционную визу в США. В посольстве отметили, что они будут проходить «в ограниченном объеме».

«Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США», — указывалось в сообщении диппредставительства.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз для граждан России в августе 2017 года. Меры были приняты в ответ на действия российских властей, которые постановили сократить число американских дипломатов, сравняв его с количеством российских дипсотрудников в США.

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Посольство США в Москве 1 сентября возобновило выдачу виз, однако там нельзя было пройти собеседование. В конце октября Госдепартамент США опубликовал данные по американским визам для россиян: выяснилось, что в сентябре США выдали в два раза меньше виз, чем в августе текущего года. (7110 виз в сентябре против 14939 виз в августе). США в 2016 году выдали более 10 млн виз для иностранцев, из них россиянам достались лишь 190 тыс.

В конце ноября посол США в России Джон Хантсман допустил возобновление собеседований в генконсульствах в России.

Теги: Россия , США , американские визы
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