Правительство утвердило новый тип въездной визы в России

В России введен новый тип визы, которую будут выдавать для получения разрешения на временное проживание впоследствии. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Согласно документу, подобная виза будет выдаваться органами МИД России при наличии разрешения от МВД на срок до четырех месяцев. В документе подчеркивается, что такая виза может быть только однократной. Она будет выдаваться также и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание. Срок визы будет аналогичен сроку действия разрешения.

Для введения нового вида визы правительство внесло изменения в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также в собственное постановление от 2003 года (Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи)

Соответствующий законопроект был разработан, после того как в феврале Конституционный суд признал несоответствующими основному закону положения ч. 2 ст. 18.1 КоАП и ст. 24 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно им, иностранцы могли привлекаться к административной ответственности при истечении срока действия визы даже в том случае, если у него есть разрешение на временное проживание. В этой связи МИД внес законопроект о создании еще одной разновидности визы — на получение разрешения на временное проживание. В мае Госдума одобрила введение нового вида визы для иностранцев.