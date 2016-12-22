Мэр Южно-Сахалинска выразил готовность встретиться с американским послом

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин не смог встретиться с послом США в России Джоном Хантсманом, так как в дни предполагаемого приезда дипломата он находился в командировке за пределами региона. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении пресс-службы администрации города.

Рабочую поездку, как отметили представители администрации, отменить было невозможно. «Вместе с тем, Сергей Надсадин будет рад встрече с послом в удобное для обеих сторон время, а администрация города готова рассмотреть предложения по организации будущей встречи», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 2 декабря, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил о невозможности встретиться с американским послом по причине несовпадения графика. Он также сообщал, что во время, когда Хантсман должен был приехать в регион, находился на заседании правительственной комиссии в Москве. Кожемяко добавил, что рад интересу дипломата к жизни региона и готов пообщаться в любой удобный для обеих сторон момент.

1 декабря стало известно, что Хантсман, уже побывавший в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, отменил визит на Дальний Восток из-за отказа властей Сахалинской области и Приморского края встретиться с ним.