Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «посадить в коробку» Иран невозможно. Об этом он сказал на конференции «Средиземноморский диалог» в Риме, передает «Интерфакс».



«Заявления о том, что Иран надо «посадить в коробку», нереалистичны. Невозможно «посадить в коробку» такую страну, как Иран или как Саудовская Аравия», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, у данных стран «есть законные интересы в регионе», и пока они «продвигаются ими законно», необходимо принимать это «как данность и способствовать гармонизации интересов различных региональных игроков».



Говоря о возможном выходе США из ядерной иранской сделки, Лавров сказал, что таким образом Вашингтон «потеряет доверие в глазах тех, от кого требуют» прекратить ядерную программу. В пример Лавров привел КНДР. «Не нужно чинить то, что не сломано», — сказал глава МИДа. Он выразил надежду, что ни одна из сторон ядерной сделки нарушать договоренности не будет.

В начале ноября президент США Дональд Трамп продлил односторонние санкции в отношении Ирана, действующие с 1979 года. Кроме того, он продлил режим чрезвычайного положения, который был объявлен указом 12170 по отношению к Ирану.

В середине октября Трамп представил стратегию по противодействию Ирану. В ней американский лидер предложил ввести против Тегерана новые санкции, потому что республика не выполняет ядерное соглашение, так как не снижает число центрифуг для обогащения радиоактивного сырья. Также американский президент обвинил Ирак в поддержке запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран выполнит взятые на себя обязательства по бессрочному отказу от производства и приобретения ядерного оружия. По его словам, это «бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».