Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,65 EUR Нал. 70,42 69,54 USD Бирж. 58,91 +0,46 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10596,42 +656,42 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,63 +1,55% DJIA 24199,65 -0,30% Nasdaq 6833,10 -0,59% FTSE 7300,49 -0,36%
Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку»
Лента новостей
В чем кроется секрет успеха современных женщин 22:31, Subaru XV и Autonews Путин встретился с Оливером Стоуном впервые после премьеры фильма о себе 22:30, Политика ЦБ предупредил банки о возможных перерывах в работе своих сервисов 22:26, Финансы Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку» 22:15, Политика РПЦ приравняла однополые союзы к бракам с еретиками 22:13, Общество В РПЦ отказались «подбрасывать хворост в костер» после заявлений Филарета 22:05, Политика Егор Титов не счел Россию фаворитом «нефтяной группы» на ЧМ-2018 21:44, Общество «Спартак» на последней минуте вырвал победу над «Арсеналом» 21:38, Спорт Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 21:34, РБК и My Ideal Smile Выпивший яд генерал попросил в завещании «ни похорон, ни гроба» 21:31, Общество ЦСКА забил шесть голов «Тосно» в чемпионате России 21:31, Спорт Депутат Рашкин попросил проверить елку за 12 млн руб. для Парка Горького 21:21, Общество Флинн пошел на сделку со спецпрокурором по «российскому делу» 21:12, Политика Чемпионы Азии, Африки и мира: что нужно знать о соперниках сборной России 20:45, Спорт НОВАТЭК и Total объявили о намерении поставлять СПГ во Вьетнам 20:44, Бизнес Тиллерсон назвал смехотворными слухи о своей отставке 20:31, Политика Защита сына депутата Селезнева попросит Трампа о помиловании 20:28, Общество Плющенко присоединился к движению Putin Team 20:18, Политика «Роскосмос» назвал координаты падения «Фрегата» со спутниками 20:10, Общество Черчесов рассказал о плюсах жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России 20:08, Спорт Швейцария подключилась к расследованию дела Керимова 19:58, Политика Вячеслав Малафеев оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018 19:57, Общество В УПЦ Московского патриархата ответили на выступление патриарха Филарета 19:51, Общество Путин назвал футболистов, болельщиков и тренеров «нашими друзьями» 19:48, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Тосно». Онлайн 19:30, Спорт Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Спартак». Онлайн 19:30, Спорт Тест: как выглядеть красиво на всех фото 19:05, РБК и Huawei Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $21,6 млрд 19:04, Финансы
Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку»
Политика, 22:15
0
Лавров заявил о невозможности «посадить Иран в коробку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «посадить в коробку» Иран невозможно. Об этом он сказал на конференции «Средиземноморский диалог» в Риме, передает «Интерфакс».

«Заявления о том, что Иран надо «посадить в коробку», нереалистичны. Невозможно «посадить в коробку» такую страну, как Иран или как Саудовская Аравия», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, у данных стран «есть законные интересы в регионе», и пока они «продвигаются ими законно», необходимо принимать это «как данность и способствовать гармонизации интересов различных региональных игроков».

Говоря о возможном выходе США из ядерной иранской сделки, Лавров сказал, что таким образом Вашингтон «потеряет доверие в глазах тех, от кого требуют» прекратить ядерную программу. В пример Лавров привел КНДР. «Не нужно чинить то, что не сломано», — сказал глава МИДа. Он выразил надежду, что ни одна из сторон ядерной сделки нарушать договоренности не будет.

Сомнительная сделка: чем могут обернуться новые претензии США к Ирану
Мнение

В начале ноября президент США Дональд Трамп продлил односторонние санкции в отношении Ирана, действующие с 1979 года. Кроме того, он продлил режим чрезвычайного положения, который был объявлен указом 12170 по отношению к Ирану.

В середине октября Трамп представил стратегию по противодействию Ирану. В ней американский лидер предложил ввести против Тегерана новые санкции, потому что республика не выполняет ядерное соглашение, так как не снижает число центрифуг для обогащения радиоактивного сырья. Также американский президент обвинил Ирак в поддержке запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран выполнит взятые на себя обязательства по бессрочному отказу от производства и приобретения ядерного оружия. По его словам, это «бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».

Теги: Иран , ядерная программа , Сергей Лавров
Главное
Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу Общество
Материалы по теме
Иран пригрозил увеличить дальность своих ракет из-за позиции Европы Политика
Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет» Политика
ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку