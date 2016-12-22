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Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет»
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Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет»
Война в Сирии, 21:18
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Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет»

Президент России Владимир Путин попросил президента Ирана Хасана Роухани передать религиозному лидеру страны Али Хаменеи «наилучший привет». Об этом он заявил во время двусторонней встречи с иранским президентом, передает «Интерфакс».

Во время встречи Путин вспомнил о том, как его «тепло принимали в Тегеране». Также российский лидер поблагодарил Роухани за то, что тот приехал в Сочи.

«Я рассчитываю, что в ближайшее время будет проведен конгресс национальный сирийский здесь, в Сочи», — заявил Роухани во время двусторонней встречи, передает «РИА Новости».

В среду, 22 ноября, в Сочи прошли трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции. По их итогам лидеры выпустили совместное заявление, где указали, что окончание боев в Сирии открыло новый этап в урегулировании кризиса в стране. По словам президента России, есть «реальная перспектива достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии». Главная задача, по словам Владимира Путина, — «установление мира и стабильности в Сирии».

Теги: Россия , Владимир Путин , Иран
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