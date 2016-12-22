Иран пригрозил увеличить дальность своих ракет из-за позиции Европы

Иран может увеличить дальность полета своих баллистических ракет до 2 тыс. км, если страны Евросоюза будут ему угрожать, заявил бригадный генерал Хусейн Салами. Об этом сообщает агентство Fars.

Генерал подчеркнул, что Иран ранее не увеличивал дальность своих ракет не из-за технических трудностей. По его словам, пока Тегеран считает европейские страны безопасными для себя, он не будет модернизировать средства доставки зарядов. «Но если Европа хочет угрожать, мы увеличим радиус действия наших ракет», — сказал Салами.

Генерал не уточнил, какие страны Европы о имеет в виду, равно как и конкретные позиции европейских стран и лидеров. В частности, европейские лидеры, включая канцлера Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона выступали за сохранения ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, а также выступали против курса Вашингтона на обострение отношений с Тегераном.

Очередное обострение ситуации вокруг Ирана началось после того, как запущенная 4 ноября с территории Йемена баллистическая ракета была сбита в окрестностях столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Как заявили военные королевства, целью атаки был столичный аэропорт. В ответ Эр-Рияд обвинил в пуске Иран и 6 ноября объявил о полной блокаде морских и воздушных портов страны чтобы не допустить попадания в страну иранского оружия. 5 ноября президент США Дональд Трамп обвинил в ракетном пуске Иран. 9 ноября ООН предупредила о «миллионных жертвах» в случае продолжения блокады Йемена.11 ноября доступ к двум аэропортам страны был открыт.

19 ноября на встрече глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) представители всех арабских стран региона пообещала поддержать Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном.