Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 59,12 EUR Нал. 70,15 69,56 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8031,80 +255,96 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,72 +2,20% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана
Лента новостей
Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 20:56, РБК и Mitsubishi Pajero Sport В Марокко при раздаче гуманитарной помощи погибли 15 женщин 20:43, Общество ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана 20:20, Политика Туск обвинил партию Качиньского в деятельности в интересах России 20:13, Политика Власти Анкары запретили показ связанного с ЛГБТ кино и выставки 19:40, Общество Только спокойствие: как начать ремонт, советы дизайнера 19:31, РБК и Экспострой на Нахимовском Власти Москвы рассказали о «корректировке улиц» для проекта легкого метро 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Тосно». Онлайн 19:00, Спорт В Чечне ликвидировали двух напавших на пост полиции боевиков 18:24, Общество Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины 18:11, Политика Хинштейн сообщил о похищении пистолета у бойца Росгвардии в «Москва-Сити» 18:02, Общество Голкипер «Локомотива» выбыл до конца года 18:01, Спорт В Салехарде из-за подкупа арестовали гендиректора «дочки» «Газпром нефти» 17:51, Общество Made in Russia: лайфхаки для развития экспортного бизнеса 17:31, РБК и Российский Экспортный Центр Собянин назвал стоимость строительства наземного метро в Москве 17:22, Общество Продавец лимузина на «Авито» опроверг его принадлежность маршалу Жукову 17:19, Общество Капитан «Реала» сломал нос в мадридском дерби 17:13, Спорт Мугабе дали менее суток на добровольный уход в отставку 16:46, Политика В Польше связали «провокации КНДР» с российской «агрессией» на Западе 16:22, Политика В Рязани проведут проверку после нападения на врача в травмпункте 16:21, Общество Тест: умеете ли вы делать портретные фото 16:20, РБК и Huawei «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 16:16, Спорт Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии» 15:46, Политика Порошенко назвал Украину космической державой 15:42, Политика Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории 15:23, Общество СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл 14:57, Общество Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве 14:55, Политика В столкновениях у Горсада в Одессе пострадали более 20 полицейских 14:29, Общество
ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана
Политика, 20:20
0
ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана

Лига арабских государств (ЛАГ) «продемонстрировала полную солидарность» с Саудовской Аравией в деле ее защиты от действий Ирана, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Мы насчитали уже 76 пусков баллистических ракет по Саудовской Аравии, все ракеты — иранского производства. Поэтому мы подтверждаем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией во всем, что касается защиты ее национальной безопасности», — сказал генсек ЛАГ.

Экстренная встреча глав МИД стран — членов ЛАГ была созвана 18 ноября в Каире по запросу Саудовской Аравии. Целью встречи стало обсуждение вмешательства Ирана во внутренние дела стран региона, под которой в первую очередь понимается Йемен. Встреча глав МИД ЛАГ произошла после встречи Комитета по противодействию вмешательства в дела арабских стран, в который входят Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн.

Поводом для экстренной встречи глав внешнеполитических ведомств ЛАГ стал обстрел столицы Саудовской Аравии баллистической ракетой 4 ноября. Она была сбита саудовской ПВО близ Эр-Рияда с помощью ЗРК Patriot. Ракета была запущена с территории Йемена. Предполагаемой целью атаки был столичный аэропорт, расположенный в 35 км от Эр-Рияда. Президент США Дональд Трамп 5 ноября обвинил в запуске ракеты по саудовской столице Иран.

В ответ на ракетный пуск по инициативе Саудовской Аравии возглавляемая ею коалиция арабских стран, участвующая в гражданской войне в Йемене на стороне правительства, закрыла все воздушные и водные порты страны. Целью этой меры было названо недопущение поставок иранского оружия повстанцам-хуситам, которых поддерживает Тегеран. 11 ноября коалиция сняла ограничения с двух йеменских аэропортов.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Коалиция арабских стран начала интервенцию в страну на стороне правительства в 2015 году.

Теги: Иран , Саудовская Аравия , Каир , баллистические ракеты , ЛАГ
Главное
Хинштейн сообщил о похищении пистолета у бойца Росгвардии в «Москва-Сити» Общество
Материалы по теме
Саудовская коалиция открыла два аэропорта Йемена Политика
Саудовская Аравия поддержала стратегию Трампа в отношении Ирана Политика
Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету неподалеку от Эр-Рияда Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку