ЛАГ пообещала поддерживать Саудовскую Аравию против Ирана

Лига арабских государств (ЛАГ) «продемонстрировала полную солидарность» с Саудовской Аравией в деле ее защиты от действий Ирана, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Мы насчитали уже 76 пусков баллистических ракет по Саудовской Аравии, все ракеты — иранского производства. Поэтому мы подтверждаем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией во всем, что касается защиты ее национальной безопасности», — сказал генсек ЛАГ.

Экстренная встреча глав МИД стран — членов ЛАГ была созвана 18 ноября в Каире по запросу Саудовской Аравии. Целью встречи стало обсуждение вмешательства Ирана во внутренние дела стран региона, под которой в первую очередь понимается Йемен. Встреча глав МИД ЛАГ произошла после встречи Комитета по противодействию вмешательства в дела арабских стран, в который входят Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн.

Поводом для экстренной встречи глав внешнеполитических ведомств ЛАГ стал обстрел столицы Саудовской Аравии баллистической ракетой 4 ноября. Она была сбита саудовской ПВО близ Эр-Рияда с помощью ЗРК Patriot. Ракета была запущена с территории Йемена. Предполагаемой целью атаки был столичный аэропорт, расположенный в 35 км от Эр-Рияда. Президент США Дональд Трамп 5 ноября обвинил в запуске ракеты по саудовской столице Иран.

В ответ на ракетный пуск по инициативе Саудовской Аравии возглавляемая ею коалиция арабских стран, участвующая в гражданской войне в Йемене на стороне правительства, закрыла все воздушные и водные порты страны. Целью этой меры было названо недопущение поставок иранского оружия повстанцам-хуситам, которых поддерживает Тегеран. 11 ноября коалиция сняла ограничения с двух йеменских аэропортов.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Коалиция арабских стран начала интервенцию в страну на стороне правительства в 2015 году.