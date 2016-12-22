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В РПЦ отказались «подбрасывать хворост в костер» после заявлений Филарета
Политика, 22:05
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В РПЦ отказались «подбрасывать хворост в костер» после заявлений Филарета

Русская православная церковь, «разумеется, готова к диалогу» с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), сказал РБК пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Так он прокомментировал заявления патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Филарета об отказе вернуться в состав Московского патриархата.

«Мы не готовы оценивать заявления [патриарха Филарета] на пресс-конференции. Было его обращение, была соответствующая реакция Архиерейского собора. Пока нам больше нечего добавить», — пояснил пресс-секретарь.

Патриарх Филарет исключил возвращение УПЦ к Московскому патриархату
Общество

Ранее в разговоре с «РИА Новости» заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что в РПЦ «не будут подбрасывать хворост в этот костер».

На пресс-конференции в Киеве Филарет пояснил, что УПЦ не будет возвращаться в состав РПЦ из-за того, что «у нас есть свое государство».​ Также бывший епископ РПЦ заявил, что его не беспокоит то, что в 1997 году он был подвергнут анафеме. «Снимут или не снимут — я ее не признаю, потому что она наложена незаконно. Потому для меня анафемы не существует», — сказал он.

В РПЦ назвали письмо патриарха Филарета «официальным документом»
Общество

На Архиерейском соборе, где собираются высшие священнослужители РПЦ, 30 ноября было оглашено письмо патриарха киевского Филарета, в котором он предложил восстановить евхаристическое и молитвенное общение между прихожанами УПЦ КП и РПЦ. «Собор с удовлетворением воспринимает обращение, как шаг к преодолению раскола», — говорилось в сообщении РПЦ. В церкви заявляли, что «после горестных 25 лет раздоров, насилия» появилась «возможность встать на путь восстановления единства». Также Филарет в письме заявил, что он просит прощения «во всем, чем согрешил, словом, делом и всеми моими чувствами, и также от сердца искренне прощаю всем».​

В Киевском патриархате заявили, что в письме шла речь о диалоге с РПЦ «о признании автокефалии Украинской церкви». «Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращении в ее состав не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий. Как следовало из опубликованного позже документа, в письме Филарет в том числе обратился с призывом «принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию».

Будущий патриарх киевский Михаил Денисенко был пострижен в монашество с именем Филарет. В 1950 году он был рукоположен в иеродиаконы патриархом Алексием I. После этого служил инспектором Саратовской, а позже — Киевской духовной семинарии. Потом его возвели в сан архимандрита и назначили ректором Киевской духовной семинарии. В 1990 году после смерти патриарха Пимена он был назначен местоблюстителем патриаршего престола. Однако Филарет проиграл выборы патриарху Алексию II и получил сан митрополита Киевского и всея Украины.

В 1991–1992 годах на Украине произошел раскол, в результате которого образовались две церкви — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — она осталась в ведении РПЦ, и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) — ее возглавил Филарет. За это в 1992 году он был лишен сана «митрополита Киевского и всея Украины», а в 1997 году подвергнут анафеме. В 1995 году он, согласно решению УПЦ КП, был избран патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Теги: Украина , РПЦ , православие , УПЦ КП , УПЦ МП
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