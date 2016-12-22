Патриарх Филарет исключил возвращение УПЦ к Московскому патриархату

Киевский патриархат никогда не вернется в РПЦ, заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Он подчеркнул, что анафема, которой его подвергли, его не беспокоит

Патриарх Киевский Филарет (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / TAСС)

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что украинская церковь «никогда не вернется к Московскому патриархату». Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Почему не вернется? Потому что у нас есть свое государство», — сказал патриарх.

Филарет также подчеркнул, что пребывание его под анафемой создает больше неудобств Украинской православной церкви Московского патриархата, чем ему (бывший епископ РПЦ Филарет (Денисенко) был лишен сана в 1992 году и анафематствован в 1997-м. — РБК). «Меня лично анафема не беспокоит. Снимут или не снимут — я ее не признаю, потому что она наложена незаконно. Потому для меня анафемы не существует», — сказал он.

В четверг, 30 ноября, РПЦ сообщила, что Филарет направил письмо Архиерейскому собору Русской православной церкви, в котором он просил восстановить молитвенное общение российских православных с прихожанами УПЦ, находящимися в расколе. В своем обращении патриарх УПЦ просил отменить все дисциплинарные взыскания и отлучения, которые ввела РПЦ. По словам Филарета, это приведет к достижению «заповедного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Также украинский патриарх попросил прощения, если «грешил словом, делом». «Также от сердца искренне прощаю всем», — писал Филарет. В Московской патриархии расценили письмо как шаг к преодолению раскола.

«Видите, как Москва обманывает? Ей доверять нельзя <...> И в церковном плане. Просили обращение для того, чтобы наступило примирение, то есть молитвенное единство, но опять нас склоняют к тому, чтобы мы вернулись [в Московский патриархат]», — заявил Филарет на пресс-конференции, добавив, что допускает диалог между церквями о признании автокефалии УПЦ Киевского патриархата.

В непризнанном Киевском патриархате сообщили, что «ни о каком покаянии перед РПЦ» и возвращении в ее состав речи не идет. А 1 декабря Киевский патриархат опубликовал текст письма, которое было послано в Русскую православную церковь. В нем Филарет призвал принять «надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию».

Видео: Телеканал РБК

Протодиакон и богослов Андрей Кураев в беседе с РБК рассказал, что Филарет не первый раз направляет обращение к Поместному собору РПЦ. По его словам, в 2009 году тоже выступил с посланием, но его проигнорировали. Кураев полагает, что письмо Филарета не является приглашением к диалогу, а, скорее, приведет к его прекращению.

Протодиакон отметил, что обращение не приведет к изменению позиций сторон, однако в выигрыше от этого шага останется Филарет, который сможет использовать это в общении с Константинопольским патриархатом. «Ему это обращение было нужно для того, чтобы потом сказать urbi et orbi, то есть и Украине, и Константинополю: я сделал все, что мог, ничего не помогает, поэтому в Москве мы не найдем решение киевской проблемы», — сказал он.