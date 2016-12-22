В РПЦ назвали письмо патриарха Филарета «официальным документом»

Письмо главы Киевского патриархата Филарета к патриарху Кириллу и Архиерейскому собору имеется в распоряжении Русской православной церкви, сообщил РБК пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«Такой документ имеется. Я лично его видел час назад. Это официальный документ, который получил рецепцию [Архиерейского] собора», — сказал он.

В четверг, 30 ноября, на сайте РПЦ появилось сообщение о том, что Филарет отправил письмо Архиерейскому собору Русской православной церкви, в котором попросил восстановить совместное молитвенное общение с верующими, которые состоят в украинском церковном расколе. Кроме того, глава Киевского патриархата попросил отменить все дисциплинарные наказания и отлучения, которые приняла РПЦ, «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Кроме того, Филарет попросил прощения, если «грешил словом, делом». «Так же от сердца искренне прощаю всем», — говорилось в послании Филарета.

В свою очередь в Московской патриархии назвали послание шагом к преодолению раскола.

В непризнанном Киевском патриархате заявили, что «ни о каком покаянии перед РПЦ» и возращении церкви в состав РПЦ речи не идет. В пятницу, 1 декабря, патриарх Филарет проведет пресс-конференцию, где речь будет идти «о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской церкви».