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В Госдуме заявили об опасности российским депутатам в КНДР
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В Госдуме заявили об опасности российским депутатам в КНДР
Политика, 02:25
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В Госдуме заявили об опасности российским депутатам в КНДР

КНДР подвергла своим ракетным пуском опасности российских парламентариев, которые находятся в стране с визитом, заявил ​зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает «РИА Новости»

По его словам, действия Пхеньяна «вызывают недоумение», особенно тогда, когда там находится делегация Госдумы, которая обсуждает план мирного урегулирования на Корейском полуострове. «Это ставит под опасность жизнь наших парламентариев, находящихся там», — заявил Швыткин.

В то же время, как передает ТАСС, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что депутаты не нуждаются в эвакуации. Однако и он назвал поведение КНДР «безответственным».

КНДР впервые с сентября запустила баллистическую ракету в сторону Японии в ночь на 29 ноября. Она пролетела около 1000 км и упала в 210 км к западу от острова Кюсю. Токио, однако, не объявил в стране тревоги. В США назвали ракету баллистической, однако заверили, что она не представляла опасности ни для американцев, ни для их союзников. Однако президент страны, Дональд Трамп, пообещал «уладить» проблему КНДР. В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея провела собственные ракетные учения.

В последний раз КНДР запускала баллистическую ракету в середине сентября. Она пролетела над Японией и упала в море. Это произошло после наложения 12 сентября СБ ООН санкций на Пхеньян за испытания водородной бомбы и запуски межконтинентальных баллистических ракет, которыми, в частности, КНДР грозила уничтожить американскую базу на острове Гуам в Тихом океане.

Теги: Госдума , КНДР , пуск , Депутаты
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