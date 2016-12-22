Прокуратура Франции подала апелляцию на освобождение Керимова под залог

Прокуратура французского города Ницца подала апелляцию на решение суда по российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, которого обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов. Об этом заявил прокурор Жан-Мишель Прэтр, сообщает La Monde. Апелляция была подана на освобождение россиянина под залог и на решение поместить его под юридический контроль.

Во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и в «усугубленном уклонением от уплаты налогов». Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Вместе с ним французские правоохранительные органы задержали четырех человек. Как рассказал источник издания Le Figaro, близкий к расследованию, это были лица, которые работали на Керимова на объектах недвижимости на Лазурном Берегу.

В четверг, 16 ноября, французский суд постановил освободить российского бизнесмена под залог в €5 млн. Кроме того, его обязали отдать паспорт и не покидать территорию департамента Приморские Альпы.

В Кремле заявили, что российские власти приложат «все усилия», чтобы защитить Керимова. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «особое значение имеет», имеет то, что у бизнесмена есть дипломатический паспорт. «Энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что ведется работала по линии МИД России.

Источник в аппарате Совета Федерации рассказал РБК, что в Ниццу Керимов поехал без дипломатического паспорта, потому что он его не получил. Собеседник РБК отметил, что дипломатический паспорт дается только для официальных командировок. «В Совфеде сейчас с этим строго», — добавил источник.

В марте издание Nice Matin сообщило, что в начале 2017 года на вилле Hier, которая предположительно принадлежит Керимову, в коммуне Антиб на юге Франции проводились обыски. По данным издания, российскому бизнесмену также принадлежат и две соседние вилы. В общей сложности, как полагает Nice Matin, Керимов владеет 90 тыс. кв. м, но по документам недвижимость является собственностью швейцарского финансиста АлександраШтудхальтера. По версии следствия, стоимость Hier при покупке была занижена в два раза, а часть средств была переведена на счета в Швейцарии, минуя налоговую. Помощник Керимова Алексей Красовский опроверг, что сенатор является владельцем недвижимости на Лазурном Берегу.