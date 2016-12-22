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Прокуратура Франции подала апелляцию на освобождение Керимова под залог
Общество, 06:20
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Прокуратура Франции подала апелляцию на освобождение Керимова под залог

Прокуратура французского города Ницца подала апелляцию на решение суда по российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, которого обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов. Об этом заявил прокурор Жан-Мишель Прэтр, сообщает La Monde. Апелляция была подана на освобождение россиянина под залог и на решение поместить его под юридический контроль.

Во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и в «усугубленном уклонением от уплаты налогов». Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Вместе с ним французские правоохранительные органы задержали четырех человек. Как рассказал источник издания Le Figaro, близкий к расследованию, это были лица, которые работали на Керимова на объектах недвижимости на Лазурном Берегу.

В четверг, 16 ноября, французский суд постановил освободить российского бизнесмена под залог в €5 млн. Кроме того, его обязали отдать паспорт и не покидать территорию департамента Приморские Альпы.

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В Кремле заявили, что российские власти приложат «все усилия», чтобы защитить Керимова. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «особое значение имеет», имеет то, что у бизнесмена есть дипломатический паспорт. «Энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что ведется работала по линии МИД России.

Источник в аппарате Совета Федерации рассказал РБК, что в Ниццу Керимов поехал без дипломатического паспорта, потому что он его не получил. Собеседник РБК отметил, что дипломатический паспорт дается только для официальных командировок. «В Совфеде сейчас с этим строго», — добавил источник.

В марте издание Nice Matin сообщило, что в начале 2017 года на вилле Hier, которая предположительно принадлежит Керимову, в коммуне Антиб на юге Франции проводились обыски. По данным издания, российскому бизнесмену также принадлежат и две соседние вилы. В общей сложности, как полагает Nice Matin, Керимов владеет 90 тыс. кв. м, но по документам недвижимость является собственностью швейцарского финансиста АлександраШтудхальтера. По версии следствия, стоимость Hier при покупке была занижена в два раза, а часть средств была переведена на счета в Швейцарии, минуя налоговую. Помощник Керимова Алексей Красовский опроверг, что сенатор является владельцем недвижимости на Лазурном Берегу.

Кто такой Сулейман Керимов
Сулейману Керимову 51 год. Он родился в Дербенте в Дагестане. Окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета. Начал работать в 1989 году на махачкалинском заводе «Эльтав» в должности экономиста. В 1995 году переехал в Москву, где в течение двух лет был заместителем генерального директора компании «Союз-Финанс». Затем начал работу в АКБ «Международный финансовый клуб», откуда ушел в связи с избранием депутатом Госдумы.

Керимов был депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов от ЛДПР и «Единой России». Занимал должности заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, а также председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России.

В 2007 году учредил фонд Suleyman Kerimov Foundation, основной целью которого стала поддержка и финансирование деятельности, «направленной на улучшение жизни молодежи в России и мире».

С 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана. В сентябре 2016 года был переизбран, срок полномочий истекает в сентябре 2021 года.

В марте 2017 года был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва». Семья Керимовых владеет также крупнейшей золотодобывающей компанией в России «Полюс» и международным аэропортом Махачкалы.

По версии журнала Forbes в 2017 году Керимов занял 21-е место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием $6,3 млрд. В мировом рейтинге богатейших людей Forbes занимает 222-е место с состоянием $7,4 млрд (на 21 ноября).

Теги: Франция , апелляция , Сулейман Керимов
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