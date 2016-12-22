Трамп заявил об экономическом буме в США вопреки «российскому скандалу»

Экономика США переживает мощный подъем несмотря на обвинения о вмешательстве в адрес России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем блоге в Twitter.

«С самого первого дня моего пребывания на посту, все, что вы слышите от демократов — «Россия, Россия, Россия». Это ложное оправдание за поражение на выборах. Несмотря на это, в экономике наступил бум, я уже, вероятно. сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев», — заявил Трамп.

«Сделаем Америку снова великой!», — заключил Трамп.

Сообщения о российском вмешательстве в выборы появились вскоре после инаугурации Трампа. Назначенный на расследование этих сообщений спецпрокурор Роберт Мюллер уже провел ряд проверок. Об участии России в кампании по политической пропаганде через в Интернет сообщили и крупнейшие технологические компании США Facebook и Google. Соперница Трампа на выборах, демократ Хиллари Клинтон, также неоднократно заявляла о связях президента США с Россией.