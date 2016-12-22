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Клинтон обвинила Трампа в «подстрекательстве» российских хакеров
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Клинтон обвинила Трампа в «подстрекательстве» российских хакеров
Политика, 06:46
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Клинтон обвинила Трампа в «подстрекательстве» российских хакеров

Хиллари Клинтон обвинила российских хакеров в целенаправленном стремлении взломать сервера Госдепа в тот период, когда она возглавляла ведомство. В интервью на радиопередаче Hugh Hewitt Show она предположила, что к этому их подстрекал ее соперник на выборах Дональд Трамп.

«Нет никаких сомнений в том, что наши правительственные серверы в то время, когда я была госсекретарем, были взломаны. И при этом нет никаких доказательств, что был взломан мой личный сервер», — заявила Клинтон, комментируя обвинения в использовании личной почты для отправки конфиденциальной служебной информации.

При этом Клинтон подчеркнула, что у нее нет сомнений, что взлому подверглись сервера именно ее ведомства. «И я думаю, что русские, подстрекаемые тогда еще кандидатом Трампом, безусловно, делали все возможное, чтобы найти хоть что-то на этом сервере», — заявила она. По словам Клинтон, действия России в отношении США можно в полной мере считать кибервойной.

Скандал с использованием Клинтон личной почты для служебной переписки стал одним из поводов для обвинений со стороны ее политических противников во время президентской кампании 2016 года. При этом Клинтон неоднократно заявляла, что тот факт, что в связи с этим глава ФБР Джеймс Коми объявил против нее официальное расследование, стоил ей поражения на выборах.

Теги: Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , русские хакеры
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