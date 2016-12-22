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Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете
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Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете
Политика, 22:44
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Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете

Федеральный бюджет России после 2018 года просчитывается с учетом новых санкций и внешнеполитических рисков. Об этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, просчитываем [возможность принятия новых санкций]. Для этого и такой бюджет, и не просто бюджет на 2018 год, но и на 2019-2020 годы... Скромность по наращиванию расходов диктуется, в том числе, и внешнеполитической ситуацией, которая может нас привести к тому, что нам нужно будет оперативно на это реагировать», — рассказала она (цит. по ТАСС).

Глава Минфина Антон Силуанов также добавил, что арест российских золотовалютных резервов при ужесточении санкций является маловероятным. «Если наши золотовалютные ревервы будут арестованы, это просто финансовый терроризм. Думаю, что, безусловно, до этого не дойдет. По сути дела, это будет объявление финансовой войны», — сообщил министр.

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Политика

​Закон о бюджете России на три года, с 2018 по 2020 год был принят Госдумой 24 ноября. На 2018 год бюджет утвержден с дефицитом 1,3 трлн руб. К концу срока действия принятого бюджета, в 2020 году, его планируется снизить до 870 млрд.

Теги: Счетная палата , Татьяна Голикова , Бюджет
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