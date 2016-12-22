Российский Ан-124 прилетел в Аргентину на поиски пропавшей подлодки

Российский самолет Ан-124 со специализированным оборудованием и специалистами ВМФ прибыл в Аргентину, сообщает ТАСС. Он присоединится к поискам пропавшей подлодки San Juan.

Самолет дозаправится в городе Комодоро-Ривадавии, после чего направится на юг страны в город Ушуая. Там российские специалисты должны получить инструкции от аргентинских спасателей, ведущих поиск подлодки.

Самолет Ан-124 «Руслан» вылетел из России в Аргентину накануне. на его борту находятся личный состав 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России и необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс». Кроме того, на помощь в поисках подлодки Россия направила гидрографическое судно «Янтарь».

Аргентинская подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 моряка, перестала выходить на связь 15 ноября. К ее поискам уже присоединились более 13 стран, в том числе США, Бразилия, Чили и Великобритания. 23 ноября в ВМС Аргентины заявили, что в поисках наступила «критическая ситуация», так как при условии того, что экипаж субмарины жив, у него начал заканчиваться воздух. В тот же день стало известно, что в предполагаемом районе исчезновения подлодки была зафиксирована гидроакустическая аномалия, похожая на взрыв.