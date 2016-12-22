Франция объяснила причины нераспространения иммунитета на случай Керимова

МИД Франции не считает, что дипломатический иммунитет российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова, подозреваемого в уходе от налогов, не распространяется на суть предъявленных ему обвинений. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Как представитель иностранного правительства, Сулейман Керимов пользуется иммунитетом от уголовного преследования только в тех случаях, если совершенные им действия были выполнены в рамках должностных обязанностей». — заявили во французском МИДе.

Ранее сообщалось, что французский суд отпустил Керимова под залог в 5 млн. Однако у него был изъят российский паспорт, а бизнесмену также запрещено покидать пределы Франции до завершения расследования. Керимов обязан каждую неделю являться в полицию.

Сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в уходе от налогов вечером 20 ноября. После задержания он был отправлен в полицейский участок. Вечером 22 ноября Керимова доставили на дачу показаний в суд Ниццы, где он беседовал со следствием несколько часов. По итогам допроса прокуратура Франции предъявила российскому сенатору обвинение в отмывании денег «путем налогового мошенничества» и уклонении от уплаты налогов. Кроме Керимова по делу об отмывании денег французской полицией были задержаны еще четыре человека.

Кремль заявлял, что предпримет меры для освобождения Керимова. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание сенатора «беспрецедентным» и необоснованным.Госдума попросила МИД о скорейшем освобождении Керимова.

МИД России направил во внешнеполитическое ведомство Франции ноту, в которой утверждает, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом.