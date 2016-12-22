Керимов отказался признавать обвинения французской стороны

Российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов, отказался признавать свою вину. Об этом сообщается в cюжете, вышедшем в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что Керимов встретился с представителями французской прокуратуры и заявил им о своей позиции.

Ранее сообщалось, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом, однако источник в аппарате Совета Федерации сообщил «РИА Новости», что это не так. Керимов направился во Францию не по служебным делам, поэтому въезжал не по дипломатическому паспорту.

Сенатор был задержан вечером 20 ноября в Ницце, об этом стало известно на следующий день. По данным Bloomberg, французские власти подозревают его в отмывании денег, полученных при махинациях на территории страны. Как пишут Reuters и Financial Times, в частности, речь идет об уклонении от уплаты налогов за имущество на Лазурном берегу во Франции. При этом помощник сенатора заявил, что виллы на Лазурном берегу у Керимова нет.

Керимов входит в список 200 богатейших бизнесменов России, составленный журналом Forbes ($6,3 млрд, 21-е место).