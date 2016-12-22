В Совфеде рассказали о мерах по освобождению Керимова во Франции

Россия принимает все необходимые меры для освобождения задержанного во Франции Сулеймана Керимова. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

Он рассказал, что российские власти устанавливают обстоятельства задержания Керимова. «Я нахожусь на оперативной связи с МИД России. Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного», — сообщил он.

Первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что действия французской полиции можно воспринимать как «провокацию», передает «Интерфакс». «Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию», — сказал сенатор.

Сенатор от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы, известно об этом стало на следующий день. Согласно заявлению французской прокуратуры, причиной для задержания стали подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. Он входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, занимая в нем 21-е место ($6,3 млрд). Семья Керимова владеет золотодобытчиком «Полюс» (доля 82,4%) и аэропортом Махачкалы.