Во Франции назвали причину задержания Сулеймана Керимова
Политика, 21 ноя, 20:44
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Во Франции назвали причину задержания Сулеймана Керимова
Причиной задержания сенатора Сулеймана Керимова во Франции стали подозрения в неуплате налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.
О задержании Керимова стало известно вечером 21 ноября. Полиция остановила его в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 ноября, после чего Керимов был доставлен в участок.
Выяснением обстоятельств случившегося занимаются российские дипломаты. Они добиваются освобождения Керимова.
Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан. По версии журнала Forbes, он занимает 21-е место в списке богатейших людей России с состоянием $6,3 млрд.