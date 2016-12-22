Во Франции назвали причину задержания Сулеймана Керимова

Причиной задержания сенатора Сулеймана Керимова во Франции стали подозрения в неуплате налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

О задержании Керимова стало известно вечером 21 ноября. Полиция остановила его в аэропорту Ниццы поздно вечером 20 ноября, после чего Керимов был доставлен в участок.

Выяснением обстоятельств случившегося занимаются российские дипломаты. Они добиваются освобождения Керимова.

Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан. По версии журнала Forbes, он занимает 21-е место в списке богатейших людей России с состоянием $6,3 млрд.