Три страны предложили Аргентине помочь с поисками пропавшей подлодки

США, Великобритания и Чили предложили Аргентине помощь в поисках подводной лодки национальных Военно-морских сил San Juan, которая перестала выходить на связь с 15 ноября. Об этом сообщается на сайте аргентинского МИДа.

«Правительства Чили, США и Великобритании предложили логистическую помощь и обмен информацией для поиска», - говорится в сообщении.

Аргентинские военнослужащие потеряли связь с подводной лодкой San Juan утром в среду, 15 ноября. Субмарина, на борту которой находились 44 человека, направлялась из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. На ее поиски отправились военные корабли и самолеты.

«Мы расследуем причины, по которым лодка перестала выходить на связь. Если они касаются средств связи, то она должна была всплыть», — предположил официальный представитель аргентинского флота Энрике Балби. Он отметил, что продовольствия на подлодке хватит на несколько дней в море.

По информации военных, последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, которая находится в 432 км от берега. По данным La Capital, командование связалось с родственниками всех находящихся на борту San Juan.