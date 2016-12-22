Госдеп прокомментировал фотографию с обнимающимися Путиным и Асадом

Фотография, где президент России Владимир Путин обнимает своего сирийского коллегу Башара Асада, говорит о том, что Москва несет ответственность за действия сирийского режима, заявила на брифинге представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Я считаю, что эти объятия [Путина и Асада] являются доказательством того, что Путин несет определенную ответственность за помощь Сирии», — сказала представитель Госдепа.

Нойерт отметила, что позиция Госдепартамента по поводу «химатак, проведенных против невинного гражданского населения, известна». Она добавила, что США поддерживают Женевский процесс внутрисирийского урегулирования.

На просьбу журналиста прокомментировать касавшийся Сирии телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Путина Нойерт отослала за подробностями в Белый дом. «К сожалению, мне приходится отослать вас к Белому дому, так как это в первую очередь разговор главы государства». — сказала Нойерт.

Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи 20 ноября. Главы государств обсудили урегулирование кризиса в Сирии. В прошлый раз Асад посещал Россию в октябре 2015 года.

Россия 16 ноября второй раз заблокировала в СБ ООН американский проект резолюции по химатакам в Сирии. США хотели продлить на два года мандат миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне. Российская сторона в своем проекте называла май 2018 года сроком окончания миссии. До этого Россия накладывала вето на американскую резолюцию в конце октября под предлогом того, что ее не удовлетворяет качество расследования.

Химатака на поселок Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля 2017 года. В результате применения отравляющих средств (зарина) погибли более 80 человек, пострадали более 500. Западные страны, в первую очередь, США, возложили ответственность за инцидент на сирийское правительство. Согласно их позиции, химатака произошла в результате воздушной бомбардировки поселка ВВС Сирии. 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, с которой, предположительно, взлетел замешанный в бомбардировке военный самолет. Дамаск отказался признавать свою ответственность за инцидент.

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