СК оценит вред здоровью выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки

Следствие назначило экспертизу телесных повреждений трехлетней девочки, которая выжила в авиакатастрофе возле поселка Нелькан в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

«Девочка продолжает лечение в медицинском учреждении, угроза ее жизни отсутствует», — отмечается в сообщении. В СК добавили, что были проведены опознания погибших при крушении самолеты, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также следователи совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрели место крушения. «В ходе осмотра следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна», — говорится в сообщении. В настоящее время специалисты МАК производят расшифровку изъятых во время осмотра бортовых самописцев.

Накануне, 20 ноября, главврач детской краевой больницы Иван Гончаров сообщил, что девочка благополучно перенесла операцию. По его словам, ребенку нужно будет провести в больнице около месяца.

Самолет L-410, который следовал из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение 15 ноября. Авиакатастрофа произошла в момент захода воздушного судна на посадку в 2 км от поселка. В результате случившегося погибли шесть человек, выжила только трехлетняя девочка.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве рассматривают три версии происшествия — плохие погодные условия, ошибка пилота и техническая неполадка.

Бортовые самописцы L-410 были обнаружены 17 ноября. Эксперты МАК 20 ноября провели предварительную дешифровку «черных ящиков» и отправили часть данных в Москву. Через несколько дней самописцы также доставят в столицу.