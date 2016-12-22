Семьям погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае выплатили 5 млн руб.

Власти распорядились выплатить семьям погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае почти 6,5 млн руб., из них родственники пассажиров самолета L-410 получили уже около 5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. «На организацию захоронения погибших граждан выделено 480 тыс. руб. Денежные средства переведены на счета муниципальных образований, по мере подачи необходимых документов от родственников погибших и пострадавших будут проводиться выплаты», — указывается в сообщении МЧС.

Авиакатастрофа с участием самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», летевшего из Хабаровска в поселок Нелькан, произошла 15 ноября. Лайнер потерпел крушение во время захода на посадку в 2 км от населенного пункта. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек, выжила лишь трехлетняя девочка. Впоследствии она благополучно перенесла операцию в детской краевой больнице.

Видео: РБК

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве рассказали о трех версиях крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота или технические неисправности.

Также СКР назначил экспертизу телесных повреждений выжившей в крушении девочки. «Черные ящики» самолета нашли 17 ноября. Специалисты Международного авиационного комитета 20 ноября провели их предварительную дешифровку и послали часть информации в столицу. Позднее бортовые самописцы также отвезут в Москву.

Как сообщил «Интерфаксу» 22 ноября начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов, «Хабаровские авиалинии» решили временно отказаться от использования в Хабаровском крае самолетов L-410.