СМИ узнали о прибывших в Луганск военных из ДНР на грузовиках «Урал»

В Луганск из Донецка прибыла колонна из нескольких десятков грузовиков «Урал» с военными из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Ранее источники издания сообщали о трех прибывших в Луганск «Уралах» из ДНР с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе республики Александру Захарченко. Позднее собеседники газеты подтвердили, что днем в столицу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) прибыли грузовики с бойцами донецкого спецназа «Витязь». Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг участие сил республики в блокировке Луганска.

Днем 21 ноября в Луганске появились вооруженные люди в камуфляже, которые блокировали часть улиц в центре города. Позднее в город вошла бронетехника. Журналисты ГТРК ЛНР отмечали, что вооруженные люди назвали свои действия выполнением приказа республиканского МВД.

Видео: Igor Petrovic / YouTube

Как стало известно РБК, в городе отключено телевидение, а работников и студентов распустили по домам. «Всех людей с работ поотпускали, студентов и преподавателей из университетов также. Говорят, что запретили подходить к окнам или даже приближаться к кругу оцепления», — рассказал РБК администратор паблика «ВКонтакте» «Луганск — наш город!».

По словам администратора паблика «Другой Луганск», «основное напряжение в городе сейчас идет по улице Коцюбинского и близлежащей территории, то есть там, где находятся административные здания».

Накануне глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД Игоря Корнета из-за возбужденного против него уголовного дела. Вместе с тем не уточнялось, по какой именно статье завели дело против министра внутренних дел. Сам Корнет сообщил, что не покидал своего поста, и заявил об арестах в высших эшелонах власти республики. Плотницкий 21 ноября назвал действия Корнета нелегитимными.