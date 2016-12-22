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В ДНР опровергли участие в противостоянии в Луганске
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В ДНР опровергли участие в противостоянии в Луганске
Украинский кризис, 17:01
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В ДНР опровергли участие в противостоянии в Луганске

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в беседе с РБК опроверг информацию об участии Донецкой народной республики в текущих действиях в центре Луганска.

«Всё, что в Луганске — я не знаю, что там происходит, это другая территория», — отметил он. ​Басурин подчеркнул, что ДНР никак не связана с этими событиями и не принимает в них никакого участия.

Об участии военных из ДНР в событиях в Луганске сообщал телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление общественного активиста из Луганской области Дмитрия Снегирева.

Центр Луганска был заблокирован вооруженными людьми в камуфляже 21 ноября. В город была также введена бронетехника. Часть улиц Луганска оказалась заблокирована. По словам журналистов ГТРК ЛНР, вооруженные люди объяснили свои действия приказом МВД.

Как стало известно позднее, вывод вооруженных людей на улицы Луганска связан с экс-главой МВД Игорем Корнетом, который накануне был уволен решением главы ЛНР Игоря Плотницкого. Корнета обвинил ряд высокопоставленных чиновников республики в коррупции, заявив, что все доказательства были направлены Плотницкому.

Сам Плотницкий обвинил Корнета в попытке «задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства» и пообещал в ближайшее время их «нейтрализовать». Он подчеркнул, что попытки экс-главы МВД оспорить свое увольнение «перешли все границы допустимого».

Теги: ЛНР , ДНР , Луганск , Эдуард Басурин
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Плотницкий обвинил уволенного главу МВД в попытке дестабилизировать ЛНР Политика
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