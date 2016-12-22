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В «Новой газете» пообещали обжаловать выписанный судом штраф Али Ферузу
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В «Новой газете» пообещали обжаловать выписанный судом штраф Али Ферузу
Общество, 00:49
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В «Новой газете» пообещали обжаловать выписанный судом штраф Али Ферузу

Защитник журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) обжалует выписанный ему Басманным судом Москвы штраф на 5 тыс. руб. за незаконную трудовую деятельность. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Решение, конечно, будет обжаловано его адвокатом. И будем бороться дальше», — отметила она. «Как он [Феруз] мог незаконно работать в «Новой газете» так, что газета была не в курсе и в газете нарушений нет?» — усомнилась Прусенкова.

Она также напомнила о полицейской проверке издания 16 ноября, во время которой сотрудники МВД проверили иностранцев, работающих в газете. Прусенкова заявила, что полиция не нашла никаких нарушений. По ее словам, полицейские по меньшей мере три раза приходили с проверками в «Новую газету». Бывший главный редактор издания Дмитрий Муратов сообщал РБК, что полицейские проверяли газету девять раз.

Полиция 21 ноября доставила Али Феруза из спецучреждения для временного содержания мигрантов в Басманный суд Москвы. Там ему выписали штраф в 5 тыс. руб. за нарушение ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Суд также постановил депортировать Феруза на родину, в Узбекистан, однако выдворение «приостановлено в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека», пояснили в суде.

Решение о выдворении Феруза из России было принято Басманным судом Москвы еще 1 августа 2017 года. В суде уточнили, что Феруз находился на территории России без документов с 2012 года. По словам адвоката журналиста Даниила Хаймовича, у Феруза был узбекский паспорт, однако его украли.

Защита Феруза выступает против депортации журналиста, так как на родине его преследуют по политическим мотивам. В связи с этим Феруз, узнав решение суда, попытался совершить самоубийство в зале суда, но его остановили судебные приставы.

Московский городской суд 8 августа принял решение приостановить выдворение журналиста на основании обеспечительных мер Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам защиты Феруза, в постановлении Европейского суда речь идет о запрете на депортацию журналиста до окончательного решения ЕСПЧ. На основании этого Феруза поместили в спецучреждение для временного содержания иностранцев.

Теги: депортация , Суд , Штрафы , «Новая газета» , Али Феруз
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