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Полиция покинула «Новую газету» после проверки работающих там иностранцев
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Полиция покинула «Новую газету» после проверки работающих там иностранцев
Общество, 18:04
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Полиция покинула «Новую газету» после проверки работающих там иностранцев

Сотрудники УВД по ЦАО отдела по вопросам миграции покинули редакцию «Новой газеты» после проверки работающих там иностранцев. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

По ее словам, проверка прошла «спокойно» и продлилась три часа. «Обыска никакого не было, они посмотрели документы, убедились, что у нас все правильно оформлено — никаких нарушений при приеме на работу иностранных граждан полиция не выявила», — сказала Прусенкова. По ее словам, полицейские «прекрасно понимали, что и зачем делают», но у них было «задание», которое они выполнили.

В редакции убеждены, что проверка связана с внештатным корреспондентом «Новой газеты» Али Ферузом (настоящее имя — Худоберди Нурматов). «Мы изначально не скрывали того факта, что Феруз не был оформлен как сотрудник «Новой газеты», никаких денег он не получал, полиция еще раз в этом убедилась», — отметила пресс-секретарь газеты.

Полицейские пришли с проверкой в «Новую газету» днем 16 ноября. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил РБК, что проверка касалась, в частности, Али Феруза. «Это бессмысленные оперативные действия в связи с тем, что Нурматов никогда в штате «Новой газеты» не работал. По закону мы не имеем права брать человека без гражданства и патента», — заявил Муратов. По его словам, Феруз был внештатным сотрудником.

По словам Прусенковой, проверки по вопросам миграции в редакции «Новой газеты» уже проводились как минимум три раза: с проверкой приходили сотрудники УВД по Москве и УВД по России, а также сотрудники Пресненского УВД (после первого задержания Феруза в марте 2017 года). Муратов в беседе РБК рассказал о девяти проверках.

Басманный суд Москвы 1 августа постановил выдворить Феруза, гражданина Узбекистана, так как с 2012 года он жил в России без паспорта. По словам адвоката журналиста Даниила Хаймовича, его узбекские документы украли. После того как судья вынес постановление, Феруз попытался покончить с собой в зале суда, однако судебные приставы остановили журналиста.

Спустя неделю Московский городской суд приостановил выдворение Феруза на основании обеспечительных мер Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Защитник Феруза Хаймович сообщал, что в постановлении Европейского суда речь идет о запрете на выдворение Феруза до окончательного решения ЕСПЧ. «Мосгорсуд принял это во внимание и дополнил постановление Басманного суда», — отметил адвокат. Феруз ожидает решения ЕСПЧ в ​спецучреждении для временного содержания иностранцев.
Теги: МВД , «Новая газета» , Худоберди Нурматов
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