Суд оштрафовал автора «Новой газеты» Али Феруза на 5 тыс. руб.

Басманный суд Москвы выписал административный штраф в 5 тыс. руб. журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя — Худоберди Нурматов) за незаконную трудовую деятельность. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Феруза признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации).

Суд также постановил выдворить Феруза за пределы России. «Исполнение административного наказания в виде выдворения за пределы РФ в Республику Узбекистан приостановлено в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека», — отметила Царева.

Басманный суд 1 августа постановил выдворить Феруза, который является гражданином Узбекистана, так как он проживал в России с 2012 года без паспорта. Адвокат Феруза утверждал, что узбекский паспорт журналиста украли неизвестные.

Сам Феруз и его защитник Даниил Хаймович протестуют против выдворения, так как в Узбекистане его ждет преследование по политическим мотивам. Узнав о приговоре суда, Феруз попытался покончить с собой в зале суда, но был остановлен приставами.

Через неделю Московский городской суд принял решение о приостановке депортации Феруза на основании обеспечительных мер Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Феруза заявлял, что в постановлении Европейского суда говорится о запрете на депортацию журналиста до окончательного решения ЕСПЧ.

«Мосгорсуд принял это во внимание и дополнил постановление Басманного суда», — пояснил защитник. После этого Феруза поместили в специальное учреждение для временного содержания мигрантов. Полиция забрала журналиста оттуда вечером 21 ноября и доставила в Басманный суд.

Сотрудники МВД также приходили с проверкой в «Новую газету» 16 ноября. Они проверяли работающих в газете иностранцев. Как сообщала РБК пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, проверка прошла «спокойно, никаких нарушений при приеме на работу иностранных граждан полиция не выявила».

Она отметила, что полицейские проверяли «Новую газету» как минимум трижды. По словам занимавшего пост главного редактора газеты Дмитрия Муратова, работники МВД приходили с проверкой издания девять раз.