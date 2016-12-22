Лавров рассказал о российской базе данных об иностранных террористах

В России создана база данных об иностранных террористах-боевиках, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана, передает ТАСС.

«Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах», — рассказал Лавров.

В июле 2016 года директор ФСБ России Александр Бортников предложил для более эффективного противодействия терроризму объединить информационные базы данных разных стран о террористах. Глава ФСБ также отметил, что это крайне чувствительный вопрос, так как ​национальные законодательства зачастую не позволяют распространять информацию, которая есть в банках данных этих стран.

Бортников также сообщил, что ФСБ уже создала два сегмента банка данных о террористах и террористических организациях. Один открытый, в котором отражается информация о произошедших событиях, а также лицах, которые совершали преступления, и о террористических структурах, которые имеют отношение к этой деятельности. Другой закрытый, в котором содержится конфиденциальная информация российских спецслужб.

По данным на момент его выступления, к открытому сегменту базы данных подключились 30 спецслужб из 24 государств.