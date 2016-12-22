ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции
Общество, 10:41
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ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции
Российские правоохранители задержали 12 выходцев из Центральной Азии, организовавших масштабный канал нелегальной миграции. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщает «Интерфакс».
В каком регионе была обнаружена группировка, не уточняется. Операция проводилась совместно сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. Среди задержанных как лидеры, так и участники сообщества. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
При обысках в офисах и жилых помещениях были обнаружены и изъяты поддельные печати и штампы, бланки, оригиналы и копии документов иностранцев, компьютеры и носители с базами данных, а также архивы.