У ФСБ похитили кабель спецсвязи
Общество, 10:51
0
У ФСБ похитили кабель спецсвязи
Сотрудники полиции в четверг, 16 ноября, возбудили уголовное дело по факту похищения кабеля спецсвязи на территории воинской части, относящейся к ФСБ. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.
Неизвестный похитил несколько метров кабеля линии специальной связи из телефонного колодца, рассказал источник в МВД. «В дежурную часть обратился сотрудник воинской части, расположенной на Новочеремушкинской улице, который сообщил о пропаже», — отметил он.
Материальный ущерб составил 360 тыс. руб., сказал собеседник из МВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража). Следователи проводят опрос сотрудников воинской части, а также изучают записи камер видеонаблюдения.