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У ФСБ похитили кабель спецсвязи
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У ФСБ похитили кабель спецсвязи
Общество, 10:51
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У ФСБ похитили кабель спецсвязи

Сотрудники полиции в четверг, 16 ноября, возбудили уголовное дело по факту похищения кабеля спецсвязи на территории воинской части, относящейся к ФСБ. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

Неизвестный похитил несколько метров кабеля линии специальной связи из телефонного колодца, рассказал источник в МВД. «В дежурную часть обратился сотрудник воинской части, расположенной на Новочеремушкинской улице, который сообщил о пропаже», — отметил он.

Материальный ущерб составил 360 тыс. руб., сказал собеседник из МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража). Следователи проводят опрос сотрудников воинской части, а также изучают записи камер видеонаблюдения.

Теги: ФСБ , телефонный колодец , кабель спецсвязи
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