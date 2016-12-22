В Зимбабве анонсировали встречу Мугабе с военным командованием

Президент Зимбабве Роберт Мугабе встретится с представителями военного командования страны, заявил глава посреднической миссии, католический священник Фиделис Муконори. Об этом сообщает государственный телеканал ZTV.
Встреча главы государства с высшими офицерами зимбабвийской армии состоится 19 ноября. По словам Муконори, это станет второй подобной встречей Мугабе с командованием вооруженных сил Зимбабве. Первая прошла в четверг 16 ноября.
Посредническая миссия между военными и президентом Мугабе представлена священником Фиделисом Муконори, постоянным секретарем Министерства информации, медиа и вещания Цде Джорджем Чарамбой и главой разведки страны Цде Аарон Нхепера.
Reuters сообщает, что резиденцию президента покинул кортеж из нескольких машин. В то же время, агентство, со ссылкой на источники в службах безопасности Зимбабве сообщает, что в кортеже Мугабе не было. Также стало известно, что правящая партия страны, Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU-PF), намерена сместить президента Мугабе и вице-президента Эммерсона Мнангагву.
Ранее сообщалось, что в направлении президентской резиденции в столице страны, Хараре, вышла многотысячная демонстрация с национальными флагами, требующая отстранен от власти президента 93-летнего Мугабе и близких к нему людей. Собравшиеся вышли под лозунгом «Нет династии Мугабе»., а также скандировали оскорбления в адрес его жены, Грейс.
Командование зимбабвийской армии 15 ноября заблокировало военной техникой здания правительства и парламента, взяло под контроль радио и телевидение. Роберт Мугабе, занимавший президентский пост 40 лет, был помещен под домашний арест. Военные утверждают, что их действия — не военный переворот, они лишь хотят передать высшую исполнительную власть бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагве, который занимал этот пост до 7 ноября. Сами военные называют свои действия «бескровной коррекцией».
По мысли армейского командования, Мнангагве должен возглавить переходное правительство. По сообщениям СМИ, Мугабе во время первой встречи с военными 16 ноября отказался от отставки. 17 ноября он впервые появился на публике после начала действий военных.
1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.
2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.
3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.
4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).
5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.