В Зимбабве анонсировали встречу Мугабе с военным командованием

Президент Зимбабве Роберт Мугабе встретится с представителями военного командования страны, заявил глава посреднической миссии, католический священник Фиделис Муконори. Об этом сообщает государственный телеканал ZTV.

Встреча главы государства с высшими офицерами зимбабвийской армии состоится 19 ноября. По словам Муконори, это станет второй подобной встречей Мугабе с командованием вооруженных сил Зимбабве. Первая прошла в четверг 16 ноября.

Посредническая миссия между военными и президентом Мугабе представлена священником Фиделисом Муконори, постоянным секретарем Министерства информации, медиа и вещания Цде Джорджем Чарамбой и главой разведки страны Цде Аарон Нхепера.

Reuters сообщает, что резиденцию президента покинул кортеж из нескольких машин. В то же время, агентство, со ссылкой на источники в службах безопасности Зимбабве сообщает, что в кортеже Мугабе не было. Также стало известно, что правящая партия страны, Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU-PF), намерена сместить президента Мугабе и вице-президента Эммерсона Мнангагву.

Ранее сообщалось, что в направлении президентской резиденции в столице страны, Хараре, вышла многотысячная демонстрация с национальными флагами, требующая отстранен от власти президента 93-летнего Мугабе и близких к нему людей. Собравшиеся вышли под лозунгом «Нет династии Мугабе»., а также скандировали оскорбления в адрес его жены, Грейс.

Командование зимбабвийской армии 15 ноября заблокировало военной техникой здания правительства и парламента, взяло под контроль радио и телевидение. Роберт Мугабе, занимавший президентский пост 40 лет, был помещен под домашний арест. Военные утверждают, что их действия — не военный переворот, они лишь хотят передать высшую исполнительную власть бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагве, который занимал этот пост до 7 ноября. Сами военные называют свои действия «бескровной коррекцией».

По мысли армейского командования, Мнангагве должен возглавить переходное правительство. По сообщениям СМИ, Мугабе во время первой встречи с военными 16 ноября отказался от отставки. 17 ноября он впервые появился на публике после начала действий военных.