В столице Зимбабве демонстранты вышли на марш за отставку Мугабе

Тысячи демонстрантов в столице Зимбабве Хараре празднуют ожидаемую отставку президента страны Роберта Мугабе. Граждане держат плакаты с надписью «Нет династии Мугабе», обнимают и благодарят захвативших власть в стране военных

Тысячи демонстрантов вышли на улице в столице Зимбабве Хараре, празднуя ожидаемую отставку 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

По его данным, активисты вышли на улицы города с национальными флагами. «Это слезы радости, — цитирует агентство одного из участников марша. — Я ждал этого дня всю свою жизнь, и он настал — день нашей свободы!» — приводит агентство слова одного из демонстрантов.

Некоторые участники марша держат плакаты с надписью «Нет династии Мугабе», другие обнимают и благодарят военных, которые отправили президента страны под домашний арест.

Это редкая публичная акция против президента, которая показывает народную силу, заявил местному порталу News 24, который ведет трансляцию марша, Крис Муцванва, лидер Ассоциации ветеранов национальной освободительной воли Зимбабве.

Военные Зимбабве 15 ноября заблокировали дороги к зданиям правительства и парламента, взяли под контроль радио и телевидение и поместили президента под домашний арест. Военные уверяют, что их действия нельзя считать военным переворотом, называя это «бескровной коррекцией», а сам Мугабе и его семья находятся в целости и сохранности. Военные хотят, чтобы власть в стране перешла к занимавшему до 7 ноября пост вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство.

Позже Мугабе принял в своей резиденции высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР.