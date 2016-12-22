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В столице Зимбабве демонстранты вышли на марш за отставку Мугабе
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В столице Зимбабве демонстранты вышли на марш за отставку Мугабе
Политика, 12:46
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В столице Зимбабве демонстранты вышли на марш за отставку Мугабе
Тысячи демонстрантов в столице Зимбабве Хараре празднуют ожидаемую отставку президента страны Роберта Мугабе. Граждане держат плакаты с надписью «Нет династии Мугабе», обнимают и благодарят захвативших власть в стране военных

Тысячи демонстрантов вышли на улице в столице Зимбабве Хараре, празднуя ожидаемую отставку 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

По его данным, активисты вышли на улицы города с национальными флагами. «Это слезы радости, — цитирует агентство одного из участников марша. — Я ждал этого дня всю свою жизнь, и он настал — день нашей свободы!» — приводит агентство слова одного из демонстрантов.

Некоторые участники марша держат плакаты с надписью «Нет династии Мугабе», другие обнимают и благодарят военных, которые отправили президента страны под домашний арест.

Почему Роберта Мугабе отстранили от власти в Зимбабве
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Это редкая публичная акция против президента, которая показывает народную силу, заявил местному порталу News 24, который ведет трансляцию марша, Крис Муцванва, лидер Ассоциации ветеранов национальной освободительной воли Зимбабве.

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Фотогалерея

Военные Зимбабве 15 ноября заблокировали дороги к зданиям правительства и парламента, взяли под контроль радио и телевидение и поместили президента под домашний арест. Военные уверяют, что их действия нельзя считать военным переворотом, называя это «бескровной коррекцией», а сам Мугабе и его семья находятся в целости и сохранности. Военные хотят, чтобы власть в стране перешла к занимавшему до 7 ноября пост вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство.

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Позже Мугабе принял в своей резиденции высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР.

Пять фактов о Роберте Мугабе

1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.

2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.

3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.

4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).

5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.

Теги: Зимбабве , Роберт Мугабе , Армия , Хараре , марш солидарности
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