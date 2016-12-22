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СМИ сообщили об отказе Мугабе от отставки
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СМИ сообщили об отказе Мугабе от отставки
Политика, 16:35
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СМИ сообщили об отказе Мугабе от отставки

Арестованный военными президент Зимбабве Роберт Мугабе настаивает на том, чтобы ему позволили доработать свой президентский срок, и не желает объявлять о досрочной отставке, передает Reuters со ссылкой на источники среди политиков страны. Один из них говорил со сторонниками Мугабе, которые вместе с президентом находятся под домашним арестом. По словам собеседника, переговоры зашли «в своего рода тупик».

«Они [сторонники Мугабе] настаивают на том, что он должен доработать свой срок», — приводит слова источника агентство.

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Политика

Другой собеседник агентства, высокопоставленный политик, заявил, что посредником между Мугабе и захватившими власть военными является священник Фиделис Муконори. По данным источника, ему также не удалось добиться прогресса.

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Фотогалерея

Военные настаивают на том, что Мугабе должен подать в отставку немедленно, а власть в стране должна перейти к занимавшему до 7 ноября должность вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство. Его отставка, писал ранее РБК, и привела к политическому кризису в Зимбабве, который привел к аресту Мугабе военными 15 ноября. Вместе с президентом арестованы его супруга Грейс Мугабе и министр финансов Игнатиус Чомбо.

После того как Мугабе арестовали, в Зимбабве вернулся бывший премьер страны и лидер «Движения за демократические перемены» Морган Цвангираи, покинувший страну в конце октября.

Пять фактов о Роберте Мугабе

1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.

2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.

3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.

4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).

5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.

Теги: Зимбабве , Роберт Мугабе
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