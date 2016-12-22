СМИ сообщили об отказе Мугабе от отставки

Арестованный военными президент Зимбабве Роберт Мугабе настаивает на том, чтобы ему позволили доработать свой президентский срок, и не желает объявлять о досрочной отставке, передает Reuters со ссылкой на источники среди политиков страны. Один из них говорил со сторонниками Мугабе, которые вместе с президентом находятся под домашним арестом. По словам собеседника, переговоры зашли «в своего рода тупик».

«Они [сторонники Мугабе] настаивают на том, что он должен доработать свой срок», — приводит слова источника агентство.

Другой собеседник агентства, высокопоставленный политик, заявил, что посредником между Мугабе и захватившими власть военными является священник Фиделис Муконори. По данным источника, ему также не удалось добиться прогресса.

Военные настаивают на том, что Мугабе должен подать в отставку немедленно, а власть в стране должна перейти к занимавшему до 7 ноября должность вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство. Его отставка, писал ранее РБК, и привела к политическому кризису в Зимбабве, который привел к аресту Мугабе военными 15 ноября. Вместе с президентом арестованы его супруга Грейс Мугабе и министр финансов Игнатиус Чомбо.

После того как Мугабе арестовали, в Зимбабве вернулся бывший премьер страны и лидер «Движения за демократические перемены» Морган Цвангираи, покинувший страну в конце октября.