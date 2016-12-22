Мугабе впервые после отстранения от власти появился на публике

Роберт Мугабе (Фото: Ben Curtis / AP)

Президент Зимбабве Роберт Мугабе появился на людях впервые после того, как группа военных отстранила его от власти, сообщает The Telegraph.

Он посетил выпускную церемонию в Открытом университете Зимбабве в Хараре, столице страны.

15 ноября военные захватили власть в Зимбабве. Мугабе, который находится у власти с 1980 года, был помещен под домашний арест и с тех пор не появлялся на публике. Армия также арестовала министра финансов и взяла под контроль здание государственной телекомпании ZBC.





16 ноября Мугабе принял в своей резиденции высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР. Опубликованные позднее фотографии с мероприятия стали первыми после отстранения Мугабе от власти.

Военные настаивают, что Мугабе должен немедленно подать в отставку, а власть в стране должна перейти к занимавшему до 7 ноября должность вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство.

По данным источников Reuters, президент хочет, чтобы ему позволили доработать свой президентский срок, и не желает объявлять о досрочной отставке.

После ареста Мугабе в Зимбабве вернулся его главный политический оппонент — бывший премьер страны и лидер «Движения за демократические перемены» Морган Цвангираи, покинувший страну в конце октября.