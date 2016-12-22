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Мугабе впервые после отстранения от власти появился на публике
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Мугабе впервые после отстранения от власти появился на публике
Политика, 13:20
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Мугабе впервые после отстранения от власти появился на публике
Роберт Мугабе (Фото: Ben Curtis / AP)

Президент Зимбабве Роберт Мугабе появился на людях впервые после того, как группа военных отстранила его от власти, сообщает The Telegraph.

Он посетил выпускную церемонию в Открытом университете Зимбабве в Хараре, столице страны.

15 ноября военные захватили власть в Зимбабве. Мугабе, который находится у власти с 1980 года, был помещен под домашний арест и с тех пор не появлялся на публике. Армия также арестовала министра финансов и взяла под контроль здание государственной телекомпании ZBC.

16 ноября Мугабе принял в своей резиденции высокопоставленных военных и эмиcсаров из ЮАР. Опубликованные позднее фотографии с мероприятия стали первыми после отстранения Мугабе от власти.

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Военные настаивают, что Мугабе должен немедленно подать в отставку, а власть в стране должна перейти к занимавшему до 7 ноября должность вице-президента Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство.

По данным источников Reuters, президент хочет, чтобы ему позволили доработать свой президентский срок, и не желает объявлять о досрочной отставке.

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После ареста Мугабе в Зимбабве вернулся его главный политический оппонент — бывший премьер страны и лидер «Движения за демократические перемены» Морган Цвангираи, покинувший страну в конце октября.

Пять фактов о Роберте Мугабе

1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.

2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.

3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.

4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).

5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.

Теги: переворот , военные , Зимбабве , Роберт Мугабе
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