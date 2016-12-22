В РЖД заявили о восстановлении работы сервиса по продаже билетов

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заявили о восстановлении работы сервиса продажи электронных билетов на сайте организации после сбоя. Об этом заявил РБК представитель РЖД.

«В настоящее время продажи электронных билетов на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам» осуществляются в штатном режиме», — отметил собеседник РБК.

По словам представителя РЖД, с 00:00 17 ноября наблюдался повышенный спрос на электронные билеты в связи с открытием продаж билетов в плацкартные вагоны отправлением с 1 января 2018 года. Спрос был полностью удовлетворен.

С 8:10 мск пользователи портала rzd.ru и мобильного приложения ОАО «РЖД», которые оформили заказ на покупку билета, столкнулись с проблемой оплаты с использованием банковской карты. При перенаправлении на сайт банка-эквайера для оплаты сервис банка оказался недоступен. Однако оплата билетов на скоростные поезда «Сапсан» и «Аллегро», которая происходила через «Яндекс.Деньги», работала без сбоев. Наличие сбоя платежного шлюза подтвердил поставщик услуги в 9:23 мск, отметил собеседник РБК.

​Сообщение о сбое в работе сервиса по продаже билетов на сайте РЖД появилось на сайте организации в 12:20 мск. В сообщении говорилось, что сервис выдавал ошибку при попытке купить билеты на поезда до Самары, Санкт-Петербурга или Калининграда. По данным перевозчика, сбои были связаны с техническими неполадками на стороне банка-эквайера, которым, по данным источника в РЖД, является ВТБ. В пресс-службе банка РБК заявили, что все системы финансовой организации работают в штатном режиме.

Другой источник в РЖД заявил РБК, что сбои произошли из-за возросшей нагрузки на сеть после открытия продаж на плацкартные вагоны отправлением с 1 января.

РЖД 17 ноября возобновила остановившуюся за две недели до этого продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов с отправлением с 1 января 2018 года.

Железнодорожный перевозчик приостановил продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования 4 ноября. В компании объяснили это тем, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не определилась с уровнем тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. В компании пообещали возобновить продажу после решения ФАС этого вопроса. Позже ФАС определилась с тарифами, не увидев оснований повышать их в следующем году. Правительство решило сохранить тарифы на уровне 2017 года.