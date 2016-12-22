РЖД возобновила продажи билетов в плацкарт на 2018 год

РЖД возобновила продажу билетов в плацкартные вагоны на 2018 год, следует из сообщения компании. Период поездок, на которые можно купить билет, ограничен 15 января.
В период зимних каникул будут выпущены на маршруты дополнительно более 500 рейсов. В РЖД пообещали полностью удовлетворить спрос пассажиров на поездки в новогодний период. Ожидается, что днями пикового спроса будут 29 и 30 декабря и 6, 7 и 8 января в обратном направлении.
Накануне начать продажи билетов 17 ноября премьер-министру Дмитрию Медведву лично пообещал глава компании Олег Белозеров.
РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны, следующие с отправлением после начала 2018 года, 3 ноября. Причиной стала неурегулированность вопроса о тарифах на перевозку. В РЖД уточняли, что возобновят продажи, после того как ФАС примет решение по тарифам. 9 ноября замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько сообщил, что ведомство не видит причин для повышения тарифа.