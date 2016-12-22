Выжившую в авиакатастрофе девочку перевезли из Нелькана в Хабаровск

Выжившую в авиакатастрофе в Хабаровском крае девочку доставили из поселка Нелькан в Хабаровск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Хабаровского края.
«Девочку уже везут на машине скорой помощи в больницу. Состояние у нее стабильное», — отметили в пресс-службе.
Главный врач Аяно-Майской центральной районной больницы Елена Братышева рассказала РБК, что самолет с ребенком на борту вылетел из Нелькана в 16:00 по местному времени (09:00 мск). Она отметила, что вместе с ней вылетел губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, добавила Братышева.
Самолет L-410, летевший из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта назначения. Самолет разбился при заходе на второй круг, поскольку с первого раза сесть не получилось. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе члены экипажа, выжила только маленькая девочка. После крушения в Хабаровском крае был введен режим ЧС.
Семьям погибших выплатят компенсацию в 1 млн руб., а родственникам выжившего ребенка — 400 тыс. руб. Похороны погибших пройдут 18 ноября.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает три версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота и техническая неисправность.