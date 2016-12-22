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Грузия подала иск к России в ЕСПЧ
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Грузия подала иск к России в ЕСПЧ
Политика, 12:16
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Грузия подала иск к России в ЕСПЧ
Грузия вновь подала иск к России в ЕСПЧ. На сей раз Тбилиси обвинил Москву в массовых нарушениях прав человека и выдавливании этнических грузин из Южной Осетии и Абхазии
Фото: Jean-Francois Badias / AP

Грузинский Минюст направил в Европейский суд по правам человека жалобу на действия властей России, говорится в сообщении министерства.

«Требование Грузии состоит в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованные Россией оккупация и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни)», — говорится в заявлении.

Все эти нарушения и задержания граждан Грузии в Южной Осетии «имеют дискриминационный характер» и препятствуют возвращению грузинских беженцев, покинувших зону конфликта, уверены в Тбилиси. Особо власти Грузии указали, что российские власти не содействуют Грузии в поиске скрывающихся на этой территории преступников.

«Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях Грузии, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью определить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях», — заявили в грузинском Минюсте.

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РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

В 2015 году Грузия потребовала от России €70,3 млн за массовую высылку граждан Грузии в 2006 году. До этого, в 2014 году, ЕСПЧ признал, что грузинские беженцы были незаконно выселены с занимаемых территорий и их права при этом нарушались. Таким образом, поданный Минюстом Грузии иск является третьим к России.

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8 августа исполнилось десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. Война началась с ввода грузинских войск на территорию непризнанной республики. В ночь на 8 августа грузинские силы нанесли артиллерийский удар по Цхинвалу. В связи с создавшейся угрозой для российских граждан и служащих миротворческого батальона в Южной Осетии в конфликт вступили российские войска. В ходе пятидневных боев грузинская армия была вытеснена с территории Южной Осетии. Отдельные части российской армии продолжили наступление на грузинской территории, достигнув города Гори. По итогам конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Бóльшая часть международного сообщества продолжает считать частично признанные республики частью Грузии. Тбилиси регулярно выражает протесты российским властям в связи с задержаниями грузинских граждан.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Валерий Романов.
Теги: ЕСПЧ , Грузия
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