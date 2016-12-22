Госдеп США призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Вашингтон призывает Москву отвести российских военных с территорий Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до конфликта в 2008 году, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время брифинга, трансляция которого велась на сайте ведомства.

«Эти регионы являются частью Грузии, а не России и США продолжают поддерживать суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Грузии», - сказала Нойерт. Она также назвала действия России в 2008 году «оккупацией» и заявила, что в Вашингтоне вновь призывают Москву вернуть своих военных на позиции, которые они занимали «до вторжения».

Грузинские войска начали штурм столицы Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Цхинвал тогда подвергся атаке артиллерии, в Тбилиси объяснили свои действия «восстановлением конституционного порядка». В военный конфликт вмешалась Россия, вооруженные силы которой заняли районы, находящиеся южнее Абхазии и Южной Осетии.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России заявил, что в операции по «принуждению к миру» принимают участие миротворцы. После того, как военные действия завершились, Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.